В Магаданской области в преддверии Дня государственного флага полицейские провели для детей тематическую викторину

В Магадане состоялось завершающее мероприятие акции «Безопасное лето». В рамках проекта для неорганизованных на летний отдых ребят в течение каникул проводились занятия, направленные на формирование у них навыков безопасного поведения в быту, на улицах, дорогах, а также в сети Интернет.