Супруги Пуйко из Салехарда победили во всероссийском конкурсе «Главное — семья!»

Салехардцы Родион и Кристина Пуйко стали победителями всероссийского конкурса «Главное — семья!». Награждение состоится 28 ноября на гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
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