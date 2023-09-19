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Бердников о жизни в Швеции: «Чисто, культурно и уютно. Кто-то поменял мнение насчет русских, писал всякое. Но руководство клуба сильно поддержало»

Нападающий выступал за «Бурос» с 2021 по 2023 годы. В минувшем сезоне за команду также играл Константин Барулин, годом ранее – Владимир Малевич, Александр Куваев, Кирилл Лебедев и Павел Здунов.

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