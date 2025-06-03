С начала 2025 года страховщики продали более 1,6 млн коротких полисов ОСАГО

За первые пять месяцев 2025 года страховые компании заключили более 1,6 млн краткосрочных договоров ОСАГО — на 45% больше, чем с момента запуска продукта в марте 2024 года до конца того же года (1,1 млн), сообщили « Ведомостям » в Национальной страховой информационной системе (НСИС).