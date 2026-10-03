Pee-Wee Herman Actor Paul Reubens Played A Batman Villain You Probably Forgot About

The legendary Paul Reubens was more than just Pee-wee Herman - he also played one of Batman's strangest and strongest villains in one of DC's best cartoons.
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