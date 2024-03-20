«Газпромнефть-СМ» обеспечивает промышленные предприятия эффективными техническими сервисами

Современное оснащение, цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта позволяют осуществлять комплексное сопровождение как собственного производства, так и других промышленных предприятий региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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