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Царьград

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Калтан установил рекорд России, сварив 200 литров тыквенного супа

Калтан установил рекорд России, сварив 200 литров тыквенного супа

В Кузбассе, на фестивале "Тыква-фест Калтанское", был установлен рекорд, сварив самый большой в России тыквенный суп объемом 200 литров.

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