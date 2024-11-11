«Роботы придут на чиновничьи места»: 400 тысяч чиновников уволят ради повышения зарплаты другим

Правительство начинает новую волну оптимизации госслужбы — реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 1 июля 2025 года доберется и до их гораздо более многочисленных территориальных подразделений, где работают порядка 400 тыс.
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