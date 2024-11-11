«Роботы придут на чиновничьи места»: 400 тысяч чиновников уволят ради повышения зарплаты другим

Константин Самарин

Хм... да чиновники в России плодятся в геометрической прогрессии. Никакие роботы за ними не успеют. Да и начальству поботы-только помеха, ведь это не душевный живой подчиненный, который может положить в карман шефу часть от ролученной мзды.