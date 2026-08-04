Дети с диагнозом в семьях звёзд: 6 историй, показывающих, что справиться можно со всем

Особенные дети могут родиться в любой семье. И звёздные семьи – не исключение. Каждая такая история показывает, как диагноз ребёнка меняет привычную жизнь, не отменяя любви, ответственности и готовности бороться за будущее такого долгожданного малыша.
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