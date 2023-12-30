В Москвариуме косатка Ная родила детеныша весом 150 килограммов

По-настоящему уникальное для России событие произошло в Москвариуме, где косатка Ная родила малыша. В истории страны это впервые, когда детеныш косатки появился на свет в искусственной среде обитания, сообщает mos.
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