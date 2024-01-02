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Рудковская о востребованности в шоу: «Самый дорогой фигурист – Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля – Трусова»

– В выходе Костомарова в шоу вы не видите маркетинга? Что теперь многие захотят на нем «выехать» – встречал такие мнения.

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