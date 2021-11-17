В Казахстане расследуется дело о незаконном лишении свободы гражданина РФ

Правоохранительные органы Казахстана приступили к досудебному расследованию о незаконном лишении свободы гражданина РФ, который якобы в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области, сообщает областной департамент полиции.
Правоохранительные органы Казахстана приступили к досудебному расследованию о незаконном лишении свободы гражданина РФ, который якобы в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области, сообщает областной департамент полиции.
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