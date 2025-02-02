Володин: попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать РФ от всего мира провалились

Попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Российскую Федерацию от всего мира провалились. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который сегодня, 2 февраля, посетит Индию.
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