Кучеров единолично стал лидером гонки бомбардиров в НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз".
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