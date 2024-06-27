Ремонт дорог в Балаково продолжается с опережением графика

В Балаково продолжается дорожный ремонт. На сегодняшний день полностью завершены работы на улицах Транспортной, Судостроительной, Грибоедова, Ломоносова, Заводской, Свердлова, на проспекте Героев и на пяти участках набережной Леонова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии