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Ремонт дорог в Балаково продолжается с опережением графика

Ремонт дорог в Балаково продолжается с опережением графика

В Балаково продолжается дорожный ремонт. На сегодняшний день полностью завершены работы на улицах Транспортной, Судостроительной, Грибоедова, Ломоносова, Заводской, Свердлова, на проспекте Героев и на пяти участках набережной Леонова.

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