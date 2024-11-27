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Курские новости

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Услуги Деда Мороза и Снегурочки могут обойтись курянам в десятки тысяч рублей

Услуги Деда Мороза и Снегурочки могут обойтись курянам в десятки тысяч рублей

Какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Уже сейчас идут заказы на услуги аниматоров и артистов. «Курские новости» провели анализ рынка и выяснили, что в среднем стоимость услуг новогодних героев варьируется от 2000 рублей до 3500.

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