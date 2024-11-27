Услуги Деда Мороза и Снегурочки могут обойтись курянам в десятки тысяч рублей

Какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Уже сейчас идут заказы на услуги аниматоров и артистов. «Курские новости» провели анализ рынка и выяснили, что в среднем стоимость услуг новогодних героев варьируется от 2000 рублей до 3500.