Частная компания Axiom Space отправила к МКС четырех астронавтов на корабле SpaceX

Сегодня, 19 января 2024 года, в 0.49 по Москве со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде SpaceX запустила пилотируемую миссию Axiom-3 другой американской частной компании, Axiom Space.
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