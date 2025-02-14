Инвесторы США продолжают игнорировать разгон инфляции

В четверг американские фондовые рынки продемонстрировали рост после публикации данных по инфляции и новостей о тарифной политике, что несколько снизило опасения по поводу инфляционного давления и мировых торговых напряжений.
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