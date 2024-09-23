Эрдоган: «определенные лобби» сорвали мирные переговоры по Украине в Стамбуле

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями международных аналитических центров, действующих в Соединенных Штатах, заявил о срыве стамбульских переговоров по Украине «определенными лобби».
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