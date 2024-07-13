Победители Всероссийского форума «Здравница-2024»

Задача – быть в строю Среди победителей неизменно фигурируют крымские военные санатории. Направление известно Форум проходил в Ярославле, и центральной темой стала новая доктрина современного здравоохранения.
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