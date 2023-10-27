У операции еврейской стороны на территории сектора Газа будут «самые тяжкие кровавые последствия». С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Медведев.
Медведев: у операции Израиля в Газе будут «самые тяжкие кровавые последствия»
Комментарии
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Я
Яна
Им нравится, когда людям, как баранам, режут головы, а потом демонстрируют.
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3 д.
Алексей Камышов
При таких "новостях" у меня всплывают в памяти заявления официальной пропаганды киевского режима о "самосожжении" одесситов 2 мая 2014 года и "самообстреле" донбассовских "боевиков". Что-нибудь подостовернее слабо было придумать? Или в голову других фантазий не приходит, — только с извращениями?
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2 д.
Алексей Камышов
Не надо приписывать ХАМАС то, что творили "прокси" ЦРУ и МИ-6 в лице всяких там ИГИЛ и других там "воЕнов Аллаха" как на территории Афганистана, Чечни, Сербии, Сирии и так далее.
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2 д.
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