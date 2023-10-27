Медведев: у операции Израиля в Газе будут «самые тяжкие кровавые последствия»

Я Яна Им нравится, когда людям, как баранам, режут головы, а потом демонстрируют.

Алексей Камышов При таких "новостях" у меня всплывают в памяти заявления официальной пропаганды киевского режима о "самосожжении" одесситов 2 мая 2014 года и "самообстреле" донбассовских "боевиков". Что-нибудь подостовернее слабо было придумать? Или в голову других фантазий не приходит, — только с извращениями?