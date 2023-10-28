"Битва за Авдеевку" главкома и президента. Штабы срочно эвакуировали

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил об эвакуации штабов ВСУ из Авдеевки. Тем временем украинский инсайдер уточнил, что на фоне провального контрнаступления Украины заметно обострился конфликт между главкомом ВСУ Залужным и президентом Зеленским.