"Битва за Авдеевку" главкома и президента. Штабы срочно эвакуировали

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил об эвакуации штабов ВСУ из Авдеевки. Тем временем украинский инсайдер уточнил, что на фоне провального контрнаступления Украины заметно обострился конфликт между главкомом ВСУ Залужным и президентом Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии