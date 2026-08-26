Politico: в ЕК опасаются выхода из-под контроля советника Драги

В Еврокомиссии опасаются выхода из-под контроля Брюсселя экс-главы Европейского центробанка Марио Драги, ранее привлеченного председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен к разработке программы повышения конкурентоспособности ЕС, пишет Politico, ссылаясь на источники среди европейских чиновников.
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