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Аргументы и Факты

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Politico: в ЕК опасаются выхода из-под контроля советника Драги

Politico: в ЕК опасаются выхода из-под контроля советника Драги

В Еврокомиссии опасаются выхода из-под контроля Брюсселя экс-главы Европейского центробанка Марио Драги, ранее привлеченного председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен к разработке программы повышения конкурентоспособности ЕС, пишет Politico, ссылаясь на источники среди европейских чиновников.

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