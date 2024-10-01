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Царьград

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Утильсбор на ввезённые в Россию авто и прицепы вырос на 70-85%

Утильсбор на ввезённые в Россию авто и прицепы вырос на 70-85%

Эксперты полагают, что новшество негативно скажется на стоимости иномарок, прежде всего китайских. В январе сбор снова вырастет.

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