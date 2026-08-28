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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Синглер снова вышел в соцсети с тревожными видео, теперь он обвиняет своего бывшего тренера Майка Кшишевски в безразличии

38-летний бывший баскетболист Кайл Синглер снова привлек к себе внимание общественности. В прошлом году он был арестован за нападение на мать своего ребенка, но сейчас находится на свободе.

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