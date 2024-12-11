Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Рядом с нашими базами можно с помощью нескольких "Орешников," нечаянно расчистить очень большую территорию- сдует мно...По поводу военных...
  • николай николай
    Был правПо поводу военных...
  • Т Н
    Да. Было такое.Хорошо смеётся по...

По поводу военных баз России в Сирии. Что делать, если нас выгонят? Объясняю

По поводу военных баз России в Сирии. Что делать, если нас выгонят? Объясняю

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ещё раз приведем цитату незабвенного Владимира Вольфовича Жириновского по Сирии: «Наша задача не в том, чтобы их всех примирить, а в том, чтобы всегда и при любом правительстве держать там военный гарнизон для решения своих задач» Теперь к делу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
базы военные и защищают их  оружием
Ответить
3 час.
николай николай
Был прав
Ответить
2 час.
АЖ
Александр Жигилий
Рядом с нашими базами можно с помощью нескольких &quot;Орешников,&quot; нечаянно расчистить очень большую территорию- сдует многих оттуда и на долгие годы! Поймут, что ШУТИТЬ И ПРИКАЗЫВАТЬ РОССИИ НЕЛЬЗЯ, ЕСЛИ ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх