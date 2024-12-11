По поводу военных баз России в Сирии. Что делать, если нас выгонят? Объясняю

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ещё раз приведем цитату незабвенного Владимира Вольфовича Жириновского по Сирии: «Наша задача не в том, чтобы их всех примирить, а в том, чтобы всегда и при любом правительстве держать там военный гарнизон для решения своих задач» Теперь к делу.