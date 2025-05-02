Евгений Поддубный: Армия России отразила комбинированную атаку на Крым

Армия России отразила комбинированную атаку на Крым.Силами морской авиации в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден — сообщает Минобороны.
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