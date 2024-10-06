В России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение усилить госрегулирование маркетплейсов.
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