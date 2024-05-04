Российские медики потребовали освободить арестованную за фейки о ВС РФ педиатра Буянову

Уголовное дело было возбуждено по поручение главы СКР Александра Бастрыкина. В поддержку находящийся в СИЗО под следствием педиатра Надежды Буяновой более 150 российских врачей составила открытое письмо с требованием освободить ее из-под ареста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии