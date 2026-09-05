В Британии предложили увеличить расходы на оборону за счёт инвалидов

В Британии придумали оригинальный способ увеличения расходов на оборону, что, по мнению автора идеи, позволит не бояться российского ядерного оружия.
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