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Царьград

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Мишустин и Пак Тхэ Сон открыли мост на границе РФ и КНДР

Мишустин и Пак Тхэ Сон открыли мост на границе РФ и КНДР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон открыли новый мост на границе с КНДР, названный в честь офицера Якова Новиченко, прославившегося своим подвигом во время защиты основателя республики Ким Ир Сена.

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