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Кодзима раскрыл новые подробности об участии Джордана Пила в таинственном х...

Кодзима раскрыл новые подробности об участии Джордана Пила в таинственном х...

Кодзима раскрыл новые подробности об участии Джордана Пила в таинственном хорроре ODВ следующем году выйдет Death Stranding 2: On the Beach, а примерно в это же время Kojima Productions начнет производство нового шпионского экшена Physint, так что у Хидео Кодзимы и его студии и без того… источник.

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