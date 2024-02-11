Кодзима раскрыл новые подробности об участии Джордана Пила в таинственном х...

Кодзима раскрыл новые подробности об участии Джордана Пила в таинственном хорроре ODВ следующем году выйдет Death Stranding 2: On the Beach, а примерно в это же время Kojima Productions начнет производство нового шпионского экшена Physint, так что у Хидео Кодзимы и его студии и без того… источник.