Мединский считает 11-летнее обучение в школе «непозволительной роскошью». Замаячила новая реформа?

Продолжительность образования в российских школах и вузах в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени, отметил помощник Президента РФ (куратор Управления АП по государственной политике в гуманитарной сфере), секретарь Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению, председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" (РВИО), заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества "Знание", член Союза писателей России, член Бюро Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия", доктор политических наук и доктор исторических наук, теле- и радиоведущий Владимир Мединский на встрече с молодёжью в рамках проекта "Арктический диалог" в Мурманске.