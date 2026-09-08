Новый телескоп будет исследовать космос в 1000 раз быстрее, чем «Хаббл»

Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман отправился в путь на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy. Аппарат держит курс к точке Лагранжа L2, удалённой от Земли примерно на полтора миллиона километров, и прибудет туда ориентировочно через три месяца.