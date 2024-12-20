Новая статья: Path of Exile 2 — возвращение «народной» Diablo. Предварительный обзор Pa...

Новая статья: Path of Exile 2 — возвращение «народной» Diablo. Предварительный обзорPath of Exile 2 ждали едва ли не сильнее четвёртой Diablo, и вот любители закликивать легионы зла наконец получили возможность окунуться в новый «диаблоид» в раннем доступе.