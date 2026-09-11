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Царьград

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Охота за топливом продолжается - на АЗС очереди и пустые колонки. Что с бензином в Петербурге и на сколько подорожал

Охота за топливом продолжается - на АЗС очереди и пустые колонки. Что с бензином в Петербурге и на сколько подорожал

Цены на бензин в Санкт-Петербурге выросли. В городе и области до сих пор наблюдаются трудности с заправкой.

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