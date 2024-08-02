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Военное обозрение

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Мототранспорт в Спецоперации

Мототранспорт в Спецоперации

Российская армия активно использует в Спецоперации различный мототранспорт. Квадроциклы и мотоциклы улучшают мобильность подразделений и помогают в вопросах снабжения.

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