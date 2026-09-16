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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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8.00 давали на 5+ голов в матче «Балтика» – «Зенит» (2:3). Больше 3 мячей в очных встречах не было с 1998-го

«Зенит» победил «Балтику» (3:2) на выезде в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. Команды впервые в XXI веке забили больше 3 мячей на двоих в личной встрече.

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