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Экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Киев проиграет

Экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Киев проиграет

Бывший сотрудник дипломатического ведомства Франции Жерар Аро указал на тот факт, что западные державы способны остановить меры по поддержке киевского режима из-за внутренних трудностей, сделав проигрыш нацистов ещё более быстрым.

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