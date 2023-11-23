Бывший сотрудник дипломатического ведомства Франции Жерар Аро указал на тот факт, что западные державы способны остановить меры по поддержке киевского режима из-за внутренних трудностей, сделав проигрыш нацистов ещё более быстрым.
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