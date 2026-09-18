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МОСИНФОРМ

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МГИК: Все участки в Москве открылись вовремя и без нарушений

МГИК: Все участки в Москве открылись вовремя и без нарушений

Все 1443 избирательных участка Москвы начали работу в установленное время. При открытии нарушений не зафиксировали, рассказала журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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