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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Красная Машина» – это не просто бренд. Это большая история, традиции побед, связь поколений. Сегодня вокруг нее выстраиваем целую систему»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мыслями о выстраивании системы спорта вокруг бренда «Красная Машина».

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