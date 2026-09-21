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test mazurok

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🏆 «Крым 24» вошел в ТОП-20 самых популярных региональных телеканалов в Telegram

🏆 «Крым 24» вошел в ТОП-20 самых популярных региональных телеканалов в Telegram в августе 2026 года В рейтинге по суммарному охвату за август этого года телеканал «Крым 24» занял 4 место с показателями 6,34 миллиона.

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