🏆 «Крым 24» вошел в ТОП-20 самых популярных региональных телеканалов в Telegram в августе 2026 года В рейтинге по суммарному охвату за август этого года телеканал «Крым 24» занял 4 место с показателями 6,34 миллиона.
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