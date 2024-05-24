Обвиняемая в смерти шестилетнего Далера опекунша снова попросилась на свободу

Суд в Екатеринбурге отказался отпускать Веронику Наумову из СИЗО под домашний арест.Обвиняемая в убийстве 6-летнего приёмного сына Вероника Наумова решением Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлена под стражей.
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