Рогозин пригласил Маска на запуск «Союза» с режиссером и актрисой на борту

Руководство Роскосмоса пригласило основателя Space X Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур.
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