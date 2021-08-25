Мировое обозрение

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Рогозин пригласил Маска на запуск «Союза» с режиссером и актрисой на борту

Рогозин пригласил Маска на запуск «Союза» с режиссером и актрисой на борту

Руководство Роскосмоса пригласило основателя Space X Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур.

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