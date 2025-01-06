Александр Фидель 6 января 2024 г. Процесс хуторизации Одессы (как и всей Украины), превращения её в «Жмеринку у моря» (о чём «Альтернатива» писала несколько месяцев назад) продолжает набирать обороты: днями там демонтировали памятник Владимиру Высоцкому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии