Зеленский приказал ввести в сражение сразу 26 своих лучших бригад Самостийная армия беспрецедентно большими силами предпринимает в режиме нон-стоп «мясные штурмы» в тщетной попытке прорвать нашу первую линию обороны на Ореховском направлении.
Зеленский приказал ввести в сражение сразу 26 своих лучших бригад Самостийная армия беспрецедентно большими силами предпринимает в режиме нон-стоп «мясные штурмы» в тщетной попытке прорвать нашу первую линию обороны на Ореховском направлении.
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