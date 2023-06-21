Заноза

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  • Олег Анатольевич
    Ты же дебил.Почему тормозится...
  • Ol Solos
    Не получится перевести стрелки, слова не помогут. Не считаешь не русских людьми, достойными быть представителями той ...Почему тормозится...
  • Олег Анатольевич
    Показательно,что ты попрекаешь меня своим свиным рылом.Почему тормозится...

Почему тормозится украинский наступ: «Русские перебили командиров и снайперов ВСУ»

Почему тормозится украинский наступ: «Русские перебили командиров и снайперов ВСУ»

Зеленский приказал ввести в сражение сразу 26 своих лучших бригад Самостийная армия беспрецедентно большими силами предпринимает в режиме нон-стоп «мясные штурмы» в тщетной попытке прорвать нашу первую линию обороны на Ореховском направлении.

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