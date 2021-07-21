Euronews: ЕС обещает защитить границы Литвы от мигрантов

Исполнительный директор европейского агентства Frontex Фабрис Леггери во время своего визита в Литву пообещал направить дополнительных сотрудников на защиту литовской границы с Белоруссией, откуда в Евросоюз хлынул поток нелегальных мигрантов.
Исполнительный директор европейского агентства Frontex Фабрис Леггери во время своего визита в Литву пообещал направить дополнительных сотрудников на защиту литовской границы с Белоруссией, откуда в Евросоюз хлынул поток нелегальных мигрантов.
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