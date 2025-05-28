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E&E: в ЮАР нашли неизвестный вид бархатных червей

E&E: в ЮАР нашли неизвестный вид бархатных червей

Студент-эколог Рохан Барнард из Стелленбошского университета в ЮАР совершил неожиданное открытие в горах Свартберг, обнаружив необычного аспидно-черного бархатного червя — существа, чья эволюционная история насчитывает свыше 500 млн лет.

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