E&E: в ЮАР нашли неизвестный вид бархатных червей

Студент-эколог Рохан Барнард из Стелленбошского университета в ЮАР совершил неожиданное открытие в горах Свартберг, обнаружив необычного аспидно-черного бархатного червя — существа, чья эволюционная история насчитывает свыше 500 млн лет.
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