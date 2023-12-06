43-летний Калкин и 69-летняя О'Хара встретились на Аллее славы Голливуда

Сердца миллионов людей по всему миру растаяли, когда 1 декабря на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе снова воссоединились Маколей Калкин и Кэтрин О'Хара - главные герои "Один дома", спустя 33 года после выхода фильма.