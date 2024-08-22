Названы самые востребованные направления для зимнего отдыха

С завершением летнего сезона многие россияне начинают планировать зимние каникулы. Зимовка в теплых странах — это отличная возможность сбежать от холодов и насладиться пляжным отдыхом, экзотической кухней и яркими впечатлениями.
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